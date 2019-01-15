Токио, 15 января, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Российско-японский переговоры в Москве явились серьезным и откровенным обменом мнениями, сообщил журналистам Такэси Осуга, пресс-секретарь МИД Японии.

Mid.ru Российско-японские переговоры

Комментируя итоги встречи в Москве министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, Осуга отметил, что стороны обменялись мнениями «на территориальный вопрос». Но содержания самой беседы и договоренностей Токио пока не обнародует.

Читайте также: Лавров: Россия ни с кем не обсуждает свой суверенитет над Курилами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров и Коно провели встречу 14 января в Москве. Главной темой стала работа над мирным договором между РФ и Японией на основе Декларации 1956 года. Лавров после переговоров констатировал, что между Москвой и Токио сохраняются разногласия.