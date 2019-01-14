Лавров: Россия ни с кем не обсуждает свой суверенитет над Курилами

Москва, , 16:24 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что суверенитет России над Курильскими островами ни с кем не обсуждается. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 14 января, по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно, которые прошли в Москве в преддверии визита главы японского правительства.

«Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что между Москвой и Токио существуют серьезные разногласия в вопросе мирного договора. Об этом обе стороны не раз говорили, но в то же время лидеры России и Японии проявили политическую волю и стремятся нормализовать отношения между двумя странами. Именно политическая воля глав России и Японии побуждает дипломатов активизировать данный диалог, подчеркнул Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что российская сторона снова подтвердила свою приверженность Московской декларации 1956 года, которая в современных условиях давно и безнадежно устарела и неприменима. Однако официальная Москва продолжает держаться за этот ущербный документ и на его основании требует от Токио признать итоги Второй мировой войны и российский суверенитет над Курилами.

Лавров рассказал, что снова изложил японской стороне российскую позицию по итогам Второй мировой войны и сделал это предельно подробно.

«Мы подробно сегодня еще раз напомнили об этом нашим японским коллегам, и я не услышал возражений», — рассказал министр.

Судя по тому, что Лавров сказал о готовности сторон двигаться к достижению общего понимания по вопросу достижения мирного договора, переговоры опять прошли безрезультатно.