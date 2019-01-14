Москва, 15 января, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Заседание с членами правительства по поводу взрыва газа в городе Шахты (Ростовская область) российский президент Владимир Путин проведет 16 января, со ссылкой на правительственный источник пишет газета «Известия».

Gubernator74.ru На месте обрушения в Магнитогорске

Уточняется, что планы Путина провести заседание подтвердили в МЧС РФ, а также в администрации Ростовской области. На встрече будет также поднят вопрос о взрыве газа в городе Магнитогорске (Челябинская область), который произошел утром 31 декабря 2018 г.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в Шахтах произошел 14 января в 06:18 мск. Обрушились 8 и 9 этажи девятиэтажного кирпичного двухподъездного жилого дома 1993 года постройки.

В результате взрыва повреждены четыре квартиры. Из дома эвакуированы 140 человек, из-под завалов извлекли семерых. Погибла жительница одной из квартир 1987 года рождения, двое пострадали, судьба четверых остается неизвестной.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Для работ на высоте привлечены два крана и альпинисты МЧС. Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены 366 человека от МЧС РФ, задействовано 65 единиц техники.