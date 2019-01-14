Пострадавшие в магнитогорской трагедии получили уже 65 млн руб. от ММК

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:09 — REGNUM Около 65 миллионов рублей получили с 4 по 11 января родственники жертв и пострадавших при разрушении дома в Магнитогорске из средств ММК, выделенных в качестве адресной помощи.

Благотворительный фонд «Металлург», распределяющий адресную помощь, поступившую от ММК, сообщил, что по состоянию на 11 января с заявлениями на получение финансовой помощи в фонд обратилось 162 человека, получивших вред здоровью различной степени тяжести. За финансовой помощью в связи с утратой имущества обратилось 126 человек. От родственников погибших в трагедии поступило 40 заявлений.

Все заявления оперативно обрабатываются в режиме одного окна, пояснили в пресс-службе предприятия. За неделю с 4 января, когда фонд «Металлург» начал прием заявлений, на личные счета граждан в различных банках уже перечислено 64 миллиона 733 тысячи 333 рубля из 100 миллионов, выделенных в качестве адресной помощи в соответствии с решением председателя Совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Прием заявлений от граждан продолжается.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба ММК, в соответствии с принятым на предприятии решением, близкие родственники погибших (супруга/супруг, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении) получат 1 млн рублей за каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Граждане, получившие вред здоровью — по 200 тыс. рублей (при причинении легкого вреда), и по 400 тыс. рублей, если здоровью причинен вред средний или тяжкий. Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости собственникам квартиры или лицам, проживающим по договору социального найма, будет выплачено от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей в зависимости от количества комнат.