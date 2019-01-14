Москва, 14 января, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Правоохранители провели операцию по задержанию телефонного «террориста», сообщившего ранее о минировании московских аэровокзалов. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД на транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) сообщает 14 января РИА Новости.

Victor Задержание

В настоящее время с задержанным «лжетеррористом» работают стражи порядка, проводится проверка обстоятельств произошедшего. Полицейские уведомили, что проведенная в зданиях аэропортов проверка не привела к обнаружению взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января представители московский аэропортов «Домодедово» и «Внуково» подтвердили факт получения анонимных звонков о минировании.

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