Понедельник, 14 Января 2019 года
14:17:39 МСК

В «Домодедово» и «Внуково» подтвердили сообщения о минировании

Происшествия

Полиция получила анонимный сигнал о минировании таких воздушных гаваней, как «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», и «Жуковский»

В «Домодедово» и «Внуково» подтвердили сообщения о минировании
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Анонимный звонок

Москва, 14 января 2019, 13:57 — REGNUM  Представители московский аэропортов «Домодедово» и «Внуково» подтвердили факт получения анонимных звонков о минировании. Об этом сообщает 14 января ТАСС.

Ранее в экстренных службах рассказали, что полиция получила анонимный сигнал о минировании таких воздушных гаваней, как «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», и «Жуковский».

В пресс-службе «Внуково» подтвердили, что в помещениях аэровокзала проводится операция по поиску взрывного устройства, однако эвакуация пассажиров не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Москве правоохранители задержали мужчину, сообщившего о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала.

Читайте также: Полиция задержала «заминировавшего» Павелецкий вокзал в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить