Вашингтон, 14 января, 2019, 15:02 — ИА Регнум. 16% жителей США хотели бы навсегда уехать из страны, сообщает фонд Gullap в отчете о своем новом исследовании. Доклад, опубликованный на официальном сайте фонда, указывает, что во время президентства Барака Обамы желающих уехать граждан было 10%, при Джордже Буше — 11%.

Багаж

В опросе не уточнялись политические предпочтения, однако сообщается, что большая часть недавнего всплеска желания жителей страны мигрировать произошла среди групп, которые обычно опираются на демократов и которые до сих пор не одобряли работу действующего главы Белого дома Дональда Трампа: женщины, молодые американцы и люди с низким уровнем дохода. По данным исследования:

— 40% женщин в возрасте до 30 лет хотят уехать из США

— 22% из разочарованных в Трампе, хотят уехать — для сравнения, среди поддерживающих Трампа уехать хотят 7%

— Самое желаемое направление для миграции — Канада.

«В то время как Дональд Трамп провел большую часть своего президентства, сосредотачиваясь на количестве людей, которые хотят попасть в США, с того времени, как он вступил в должность, рекордное количество американцев захотели уехать», — говорится в докладе.

Результаты основаны на телефонных ежегодных интервью с 1000 жителей США в возрасте 15 лет и старше. Погрешность выборки составляет ±3,6 процентного пункта, при уровне достоверности 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний, жительницы США рожают все меньше детей. Общий коэффициент фертильности неуклонно снижается в течение семи лет, но цифры за 2017 год представляют собой самое большое падение в новейшей истории.