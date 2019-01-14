Москва, 14 января, 2019, 14:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день специалисты Минсельхоза РФ сохраняют прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году на уровне 42 млн тонн. Об этом сообщает 14 января пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Отмечается, что с июля по декабрь 2018 года в страны дальнего зарубежья было вывезено 28,8 млн тонн зерна, этот показатель на 4,7% превысил уровень аналогичного периода прошлого сезона.

«Основными покупателями российских зерновых остаются Египет (5,2 млн тонн, 18%), Турция (3,4 млн тонн, 11%), Саудовская Аравия (1,2 млн тонн, 4%), Вьетнам (1,2 млн тонн, 4%) и Нигерия (1,2 млн тонн, 4%)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Минсельхозе РФ также отметили, что для координации экспорта и контроля ситуации на внутреннем рынке зерна представители ведомства проводят регулярные совещания с ведущими российскими экспортерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января посол России в Мексике Виктор Коронелли заявил, что российские производители зерновых культур заинтересованы в наращивании поставок на мексиканский рынок.

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