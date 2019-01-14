Москва, 14 января, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В 2019 году остались довольны новогодними каникулами меньше жителей России, чем в 2018 году. Так, праздничные выходные дни порадовали 69%, в 2018 году 73%. Такие данные представил центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Новогодние каникулы

30% респондентов провели праздники в гостях (в 2018 году таких было 42%), 28% гуляли на природе (30% — в 2018 году), 24% — катались на лыжах, коньках, ватрушках и санках.

Почти в два раза увеличилась доля тех граждан РФ, которые провели все новогодние каникулы дома с 18% до 29%. 21% опрошенных, как и в 2018 году, ходили на работу.

Опрос проведен 11 января 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: Какую еду чаще всего заказывали граждане РФ в новогодние праздники

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 68% жителей России в ходе опроса заявили, что планируют встретить Новый год дома в кругу семьи или на даче. 17% собирались пойти в гости к друзьям, 5% — в кафе, ресторан или клуб.

Ранее на эту тему: Большинство жителей России встретят Новый год дома