Магас, 14 января, 2019, 09:38 — ИА Регнум. За жизнь раненного при нападении в Ингушетии сотрудника полиции будут бороться московские врачи. В настоящее время решается вопрос о транспортировке его в столичную клинику. По информации интернет-газеты «Ингушетия», состояние раненого инспектора управления организации общественного порядка республиканского МВД Хамхоева стабилизировалось.

Скорая помощь

Окончательное решение о переправке его в Москву для оказания высококвалифицированной медицинской помощи будет принято после консультации врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на автомашину, в которой находились начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД РИ Ибрагим Эльжаркиев, трое его коллег и гражданское лицо, было совершено 12 января на федеральной трассе «Кавказ» по направлению в город Назрань. Передвигавшиеся предположительно на автомашине «Лада-Гранта» бандиты обстреляли машину руководителя ЦПЭ. При этом были ранены три человека. Сам Ибрагим Эльжаркиев не пострадал.

Госпитализированным раненым были проведены сложные операции. Врачи сообщали, что двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, а третий — в тяжелой. При этом отмечалось, что их жизни ничего не угрожает. Однако на следующий день один из раненых — боец ОМОН Заур Плиев — скончался.