Скончался полицейский, раненный в Ингушетии при обстреле автомобиля

Магас, , 10:51 — REGNUM Сотрудник полиции, получивший раненияв результате обстрела автомобиля в Ингушетии, скончался. Об этом 12 января журналистам сообщили в реанимационном отделении Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ).

В отделении сообщили, что в больницу были доставлены трое пострадавших, один из них получил три серьёзных ранения и был срочно прооперирован ночью. Хирурги отделения сделали всё, что могли, для спасения пострадавшего, но, к сожалению, его раны оказались слишком серьёзными. Пострадавший скончался.

Двое других пострадавших находятся в отделении сочетанной травмы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле неустановленными лицами автомобиля с находящимися в нём сотрудниками полиции и одним местным жителем в Сунженском районе Ингушетии. Обстрел, по предварительной информации, вёлся из автоматического оружия. Злоумышленники передвигались на автомобиле Lada Granta. По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

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