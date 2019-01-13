Воскресенье, 13 Января 2019 года
10:52:09 МСК

Скончался полицейский, раненный в Ингушетии при обстреле автомобиля

Происшествия

Личности нападавших устанавливаются

Магас, 13 января 2019, 10:51 — REGNUM  Сотрудник полиции, получивший раненияв результате обстрела автомобиля в Ингушетии, скончался. Об этом 12 января журналистам сообщили в реанимационном отделении Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ).

В отделении сообщили, что в больницу были доставлены трое пострадавших, один из них получил три серьёзных ранения и был срочно прооперирован ночью. Хирурги отделения сделали всё, что могли, для спасения пострадавшего, но, к сожалению, его раны оказались слишком серьёзными. Пострадавший скончался.

Двое других пострадавших находятся в отделении сочетанной травмы. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле неустановленными лицами автомобиля с находящимися в нём сотрудниками полиции и одним местным жителем в Сунженском районе Ингушетии. Обстрел, по предварительной информации, вёлся из автоматического оружия. Злоумышленники передвигались на автомобиле Lada Granta. По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии после атаки на полицейских возбуждено уголовное дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Боевики в Ингушетии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить