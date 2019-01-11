Скопье, 11 января, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Депутаты парламента Македонии на заседании 11 января утвердили в окончательном чтении законопроект о внесении поправок в конституцию, предусматривающих переименование страны в рамках соглашения с Грецией. Как сообщает пресс-служба парламента, документ был принят большинством в 81 из 120 голосов.

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Законопроект предусматривает внесение четырёх поправок в конституцию страны. Во всём тексте Основного закона название республики будет изменено на «Северная Македония». Кроме этого, будет изменена преамбула конституции, а также закреплены гарантии неизменности границ страны и её территориальной целостности, обозначены меры по поддержке диаспоры за рубежом.

Напомним, что в первом чтении документ был принят ещё в октябре минувшего года. Перед утверждением его в окончательной редакции дебаты в македонском парламенте продолжались практически всю текущую неделю.

Правящему «Социал-демократическому союзу Македонии» премьер-министра Зорана Заева не удавалось набрать необходимого количества голосов, так как поправки отказывались поддержать представители Движения БЕСА — одной из партий, представляющих интересы албанского этнического меньшинства.

В партии выступали против того, чтобы гражданство в новых паспортах указывалось как «македонское — гражданин Республики Северная Македония». Албанские политики настаивали, что вместо национальной принадлежности в документе следует указывать происхождение — «из Македонии».

Ранее сегодня пресс-служба правительства Македонии сообщила, что Зорану Заеву и лидеру БЕСА Билялу Касами удалось договориться о деталях поправок в конституцию. Было принято решение о том, что написание будет скорректировано только в паспортах албанцев.

В результате законопроект был окончательно принят голосами депутатов от «Социал-демократического союза Македонии» и проалбанских партий, а также группы депутатов, отколовшейся от главной оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ. Лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски с соратниками отказались участвовать в принятии закона и организовали акции протеста перед зданием парламента, к которым присоединились также представители патриотических движений.

Теперь принятый парламентом закон должен подписать президент Македонии Георгий Иванов. Однако глава государства, выступающий против соглашения с Грецией, ранее уже заявил, что не станет подписывать документ.

Напомним, в июне 2018 года министры иностранных дел Македонии и Греции Никола Димитров и Никос Котзиас подписали соглашение, предусматривающее переименование бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Данное соглашение положило конец четвертьвековому спору между Афинами и Скопье и открыло для Македонии путь в ЕС и НАТО, которому долгие годы препятствовала Греция.

Заключение соглашения вызвало массовые акции протеста как в Македонии, многие граждане которой не хотят переименования страны, так и в Греции, где националисты выступают против использования слова «Македония» в названии соседней республики.

30 октября в Македонии состоялся референдум по вопросу о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС, на котором более 91% проголосовавших поддержали соглашение с Грецией. При этом явка на референдуме составила менее 37% ввиду того, что референдум массово бойкотировали противники политического курса правительства.

Премьер-министр Зоран Заев тем не менее, заявил, что референдум прошёл успешно и «большинство македонцев» отдали свои голоса за переименование страны. Итоги референдума признали Европейский союз и НАТО.

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