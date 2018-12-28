Президент Македонии призвал парламент денонсировать сделку о переименовании

Скопье, , 19:00 — REGNUM Президент Македонии Георге Иванов посвятил значительную часть своего предновогоднего обращения к парламентариям сделке о переименовании страны, 28 декабря передает агентство Associated Press.

Иванов потребовал от парламента денонсировать соглашение с Грецией. В противном случае, как считает президент, бывшая югославская республика будет платить «самую высокую цену» — отказ от национальной идентичности.

Как сообщало ИА REGNUM, сделка о переименовании Македонии в Северную Македонию в 2018 году провалилась на общенациональном референдуме, что не помешало правительству Зорана Заева и парламенту ее ратифицировать.

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