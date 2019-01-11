Москва, 11 января, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Россия в 2019 году вновь отказалась от открытого национального отбора представителя страны на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает 11 января портал Super.

hentilpej «Евровидение»

Предполагается, что артист будет выбран из составленного шорт-листа претендентов, а его имя в середине января озвучит телеканал «Россия 1».

В число претендентов вошли Александр Панайотов, Manizha, Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Евровидение-2019» будет проходить в Тель-Авиве на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv с 14 по 18 мая.

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