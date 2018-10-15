«Неразумные расходы»: Болгария отказалась от участия в «Евровидении-2019»

София, , 16:05 — REGNUM Управляющий совет Болгарского национального телевидения принял решение отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение», который будет проходить в 2019 году в Тель-Авиве, сообщает 15 октября пресс-служба БНТ.

Как отмечается, в течение последних двух лет телеканал выступал организатором болгарского участия в конкурсе при поддержке партнёров, которые также участвовали в финансировании.

«Независимо от этого расходы на подготовку болгарских участников, которые включают написание песен, подготовку сценического представления, видеоклипа, участие в событиях программы конкурса, значительно превышают разумные расходы, которые государственная телекомпания может себе позволить», — говорится в распространённом заявлении.

В БНТ добавили, что страны — участницы конкурса также должны брать на себя часть расходов на его проведение, и в этом году эта сумма составляет 5,3 млн евро.

Напомним, Болгария дебютировала на «Евровидении» в 2005 году. Лучшим результатом страны на конкурсе стало 2-е место, которое занял Кристиан Костов на «Евровидении-2017» в Киеве.

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