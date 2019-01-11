Рим, 11 января, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Италия примет 10 нелегальных мигрантов с корабля Sea Watch, прибывшего на Мальту, но только в порядке исключения, заявил в пятницу, 11 января, премьер-министр Джузеппе Конте, передает Corriere della Sera.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

Общая линия правительства, которое в соответствие с предвыборными обещаниями сформировавших коалицию партий ограничивает нелегальную миграцию, не изменится, подчеркнул премьер-министр.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Сальвини: пусть Европа выполнит обещания, потом мы подумаем о мигрантах