Сальвини: пусть Европа выполнит обещания, потом мы подумаем о мигрантах

Рим, , 13:22 — REGNUM Италия будет обсуждать со странами ЕС возможность совместного приема мигрантов только после того, как европейские страны выполнят ранее сделанные обещания по приему мигрантов, прибывших в Италию, заявил в интервью Rtl в четверг, 10 января, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини.

В среду Сальвини на своей странице в Twitter напомнил, что страны ЕС летом 2018 года лишь частично выполнили свои обещания по приему мигрантов: они просили Италию впустить их в страну и обещали в дальнейшем принять их, но сдержали обещания менее чем на 50%.

«Если они выполнят те обещания по приему 200 мигрантов, что были сделаны и не были выполнены, тогда можно будет говорить о новом приеме. В противном случае — спокойной ночи», — заявил Сальвини.

Министр отметил, что Италия по предложению премьер-министра Джузеппе Конте примет 10 мигрантов из числа тех, что высадились в начале января 2019 года с корабля Sea Watch на Мальте, но никаких расходов на их содержание нести не будет, их возьмет на себя католическая Церковь.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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