Москва, 11 января, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что британской телерадиокомпании «Би-би-си» следует удалить материалы с цитатами террориста Абу Бакра Аль-Багдади, на которые обратил внимание Роскомнадзор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Ответ «Би-би-си» на претензии Роскомнадзора к контенту сайта Русской службы чисто формален. Это не ответ по существу», — написал сенатор 11 января в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что если британская медиакомпания действует по законам России, она должна убрать цитаты со своего сайта и «не допускать появления такого рода материалов впредь».

Как передавало ИА REGNUM, накануне Роскомнадзор заявил о выявлении в текстах Русской службы BBC «материалов, транслирующих идеологические установки международных террористических организаций». Претензии регулятора вызвали цитаты лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади.

В Роскомнадзоре сообщили, что в настоящее время проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Позднее представитель «Би-би-си» заявил в комментарии RNS, что компания «работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России».

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