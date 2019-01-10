Роскомнадзор нашёл на сайте «Би-би-си» идеологические установки террористов

Москва, , 18:14 — REGNUM Роскомнадзор в ходе мониторинга медиа-ресурсов британской телерадиокорпорации «Би-би-си» в России выявил в текстах агентства материалы, транслирующие идеологические установки террористов. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В отношении интернет-ресурсов BBC (в том числе www.bbc.com/russian) проводится проверка контента на предмет соблюдения требований российского законодательства. В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций», — говорится в сообщении.

В частности, как уточняется, на сайте издания были обнаружены цитаты бывшего лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади.

Сообщается, что в настоящее время проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Кроме этого, в период с 14 по 31 января Роскомнадзор намерен провести проверку соблюдения ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в России) лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. В частности, речь идёт об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций.

Ведомство уже направило вещателю запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение им соответствующих требований закона о СМИ. Ответ компания должна предоставить до 16 января.