Москва, 11 января, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Нефтяные котировки продолжают активно расти, штурмуя отметку $61,60 по Brent. Причины этого — начавшееся в январе реальное сокращение производства в соответствии с договорённостями стран ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что согласованное снижение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки достаточно для балансировки рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, важную роль играет изменение позиции американского Федрезерва по кредитно-денежной политике. На текущей неделе в выступлениях членов ФРС и в опубликованном протоколе его последнего заседания звучит идея более медленного, чем ожидалось ранее, повышения процентных ставок.

Это означает сохранение в мире более низкой стоимости кредитования, что способствует инвестициям, росту сырьевых активов, валют развивающихся рынков. С другой стороны, это приводит к ослаблению доллара на рынке Форекс. 11 января агрегатный индекс доллара DX снижается с 95,1 п к 94, 8 п.», — пояснил эксперт

Данные факторы в совокупности выступают хорошей поддержкой для рубля. Однако есть и причины для противоположного воздействия. Вышли данные об инфляции, которая составила 4,3% в годовом выражении, что заметно выше цели ЦБ в 4%. Кроме того, с 15 января возобновятся покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, и это заранее давит на российскую валюту. В ту же сторону действуют опасения новых санкций Конгресса США против России.

«Таким образом, в условиях равновесия противодействующих факторов в конце текущей недели вероятно сохранение котировок российской валюты в узком диапазоне 66,50−67,50 руб./доллар и 76,50−77,50 руб./евро», — считает Гойхман.

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