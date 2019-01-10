Минск против объединения с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Минск заявил о невозможности объединения с Москвой;
- У посольств Литвы планируют собраться пикетчики-антифашисты;
- Россия может разместить военную базу в ЦАР;
- Российским призывникам дадут возможность доучиться;
- Известна причина затопления Тушинского тоннеля в Москве.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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