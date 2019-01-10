Международная общественность требует освободить антифашиста Палецкиса

Вильнюс, , 13:06 — REGNUM Серия акций протеста международной общественности, солидарной с арестованным литовским антифашистом Альгирдасом Палецкисом, пройдёт 14 января в ряде европейских стран у посольств Литвы. Об этом 9 января сообщила член Союза журналистов Латвии Алла Березовская.

Альгирдас Палецкис был арестован литовскими спецслужбами в октябре по обвинению в шпионаже. По версии охранки прибалтийской республики, литовский социалист, антифашист и публицист шпионил в пользу России вместе с другими литовцами. Общественность Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, России и других стран считает Палецкиса политзаключённым и требует его немедленного освобождения.

«В Вильнюсе вот уже два месяца в тюрьме держат известного литовского общественного деятеля, антифашиста и оппозиционера, Альгирдаса Палецкиса. Он предупреждал литовцев об опасности возрождения нацизма в стране, боролся с проявлениями русофобии в Литве, за что был оклеветан и огульно обвинен в шпионаже (!), — сообщила Алла Березовская. — Каким образом известный диссидент, критикующий власти, не имеющий доступа ни к каким госструктурам, может работать на какую-либо разведку? Обвинение выглядит нелепо и смешно! Альгирдаса пытаются запугать и сломить за инакомыслие. Друзьям ничего неизвестно о его состоянии здоровья, власти эту информацию скрывают, родственники отказываются от общения с журналистами. Передачи политическому узнику запрещены».

Березовская сообщила также, что в понедельник 14 января в 13:30 у сейма Литвы состоится пикет «за освобождение узника совести — А. Палецкиса из тюрьмы». Организаторами акции выступили антифашисты — соратники арестованного из Социалистического народного фронта Литвы. Напомним, Палецкис долгое время возглавлял эту организацию.

Также 14 января в Риге в 12:00 около литовского посольства (ул. Рупниецибас 24) пройдёт пикет солидарности с литовским антифашистом. Организатором выступил Латвийский антинацистский комитет. По словам Березовской, аналогичные пикеты в поддержку Палецкиса готовятся провести также антифашисты Эстонии, Мексики и России.

Председатель белорусской «Республиканской партии труда и справедливости» Василий Заднепряный осудил арест литовского социалиста-антифашиста, сообщает белорусское издание «Политринг». В заявлении белорусской партии сказано: «Партия РПТС выступает за отсутствие ангажированности литовских властей в этом вопросе и выражает солидарность литовским социалистам и лично Альгирдасу Палецкису».

«Арест Альгирдаса Палецкиса в связи с обвинением в шпионаже-лайт — это часть того облака маразма, которое упорно старается накрыть Прибалтику. Назначенный Альгирдасу государственный защитник почти месяц молчал в тряпочку — сейчас, насколько мне известно, ему нашли замену. Количество политзаключённых в Прибалтике множится, и равнодушным к этому оставаться нельзя. ОЛПЭ проведёт синхронно с другими городами пикет у посольства Литвы в Таллине (Альгирдас не только наш товарищ-правозащитник, но и соратник по левому движению), но понятно, что на этом мы не остановимся. Однако хотелось бы, чтобы нас поддержали и российские правозащитники», — прокомментировал ситуацию изданию «Спутник» лидер «Объединённой Левой партии Эстонии» Сергей Середенко.

Напомним, власти Литвы долгое время скрывали и не комментировали арест известного литовского диссидента. Лишь 19 декабря 2018 года генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил о задержании Альгирдаса Палецкиса, Валерия Иванова и других литовских диссидентов, среди которых один гражданин России.

Позже выяснилось, что компромат на литовских диссидентов собирала литовская военная разведка — Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны Литвы. Уголовное дело было возбуждено в полиции по ч. 2 ст. 119 УК Литвы. Арестованных обвиняют в шпионаже в пользу России.

Также напомним, что ранее Палецкис привлекался к уголовной ответственности за отрицание так называемой «советской агрессии» и публичное изложение правды о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсского телецентра, когда литовские националисты расстреляли литовцев и обвинили в этом преступлении Советскую Армию. Тогда эта кровавая провокация позволила организовать шельмование советских военных и завершить государственный переворот с оформлением «выхода» Литовской ССР из состава СССР.