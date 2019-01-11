Вашингтон, 11 января, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Что такое вывод американских войск из Сирии — бегство или ловкий стратегический манёвр? Какие выгоды для международной позиции США, возможно, последуют после этого шага, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Есть контакт!

Военный аналитик Дуглас Макгрегор объясняет вывод американских войск тем, что «оппоненты» в виде Турции, России и Ирана, которые сейчас координируют свои действия с оглядкой на мнение Вашингтона, будут после вывода американской группировки предоставлены самой судьбе, так же, как и более мелкие игроки. Результатом станет эскалация конфликта, в котором завязнут и крупные силы, и мелкие формирования.

Похожим образом высказался и сам Дональд Трамп, сославшийся на опыт американского присутствия в Афганистане, где при невмешательстве со стороны американских военных разгораются ожесточенные бои между силами Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Интересная логика, заставляющая вспомнить о временах Рейгана, поставлявшего оружие в ходе ирано-иракской войны и той, и другой стороне, чтобы эти два врага США взаимно уничтожали друг друга. Вряд ли сейчас речь идет о строго такой же позиции, но решимость Трампа сократить вовлеченность в ближневосточные конфликты очевидна.

Читайте статью Хочет ли Трамп стравить Турцию с Россией и Ираном? и другие публикации Авигдора Эскина о ближневосточной политике.