Хочет ли Трамп стравить Турцию с Россией и Ираном?

Авигдор Эскин, , 16:43 — REGNUM

Президент США Трамп не предался сомнениям после бурного противостояния со стороны сильных Вашингтона: американские военные будут выведены из Сирии. Не в одночасье и даже не в одномесячье, а постепенно. Если не произойдет там ничего выходящего за грани принятого, то месяц за месяцем (и так в течение четырех месяцев) американские военные покинут Сирию.

Это подтвердил Президент в ходе недавнего общения с прессой. Он сказал, что Сирия — это «песок и смерть». Припомнил советские хождения по мукам в Афганистане. И еще раз подтвердил со свойственной ему непреклонностью, что американские войска будут выведены.

Очень важные слова были сказаны об участи Ирана в Сирии. Трамп отметил, что Тегеран начал уже сокращать свое военное присутствие в Сирии. И это вследствие тяжелого кризиса в экономике. Он также подчеркнул, что сегодняшний Иран — это совсем другая региональная сила, нежели два года назад. Тогда Тегеран реально был горазд на быстрое расширение собственного влияния на Ближнем Востоке, а сейчас он пятится назад. И тут же добавил: «И пусть они делают в Сирии все, что хотят». Разумеется, он не имел в виду зеленого света Ирану на агрессию против Израиля с сирийской территории. Впрочем, Израиль сам неплохо справляется с задачей: Иран сильно ослаб за последние два года пребывания в Сирии в том числе и по причине неспособности противостоять израильским ударам.

Важно добавить, что американский президент указал также не неэффективность пребывания американских военных в Афганистане. Гигантские средства тратятся на военное присутствие там, а результатов не видать. Радикальные исламисты продолжают использовать территорию этого государства, ставшего ловушкой для всех покорителей.

Однако загадкой остается, почему Трамп пошел на вывод войск из Сирии именно сейчас. Полковник в отставке и военный аналитик Даглас Макгрегор дал свое объяснение. По его мнению, Трамп пришел к выводу, что после американского прощания с Сирией возникнут неразрешимые противоречия между Ираном, Сирией и Россией. Там предстоят непростые выяснения отношений. Курды уже успели запустить продажу нефти не только сирийскому режиму, но и иранскому. Это подчеркнул сам Трамп и добавил, что ему такое очень не понравилось.

Иными словами, взлелеянные американцами курды на севере Сирии успели завести роман с Тегераном. Покуда там находились американцы, турки сдерживали свой гнев. Для них сирийские курды — это террористы, сторонники «Курдской рабочей партии» и ее лидера Оджалана, заточенного в турецком узилище.

Из слов компетентного в Вашингтоне Макгрегора следует, что Дональд Трамп исходит из того, что американский уход приведет к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, который ослабит все троих игроков, находящихся ныне на сирийской территории: Турцию, Россию и Иран. Отсюда вовсе не следует, что американцы начнут поставлять оружие какой-либо из сторон. Тем более, они не собираются подкармливать радикальные группировки. Но и мешать взаимному ослабленюя главных участников баталий они не будут, согласно представленной концепции.

Президент Трамп и сам высказался в этом духе применительно к ситуации в Афганистане. Он упомянул кровавые схватки там между боевиками Талибана и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). До сир пор американские военные пытались неоднократно «разнимать» увлеченных взаимным истреблением. Президент Трамп распорядился не мешать им. Не встревать, но и не мешать.

Помним времена, когда президент Рональд Рейган поставлял оружие Ирану и Ираку одновременно в надежде на то, что обе стороны продолжат начатую ими работу по взоаимному истреблению и ослаблению. Речь шла о врагах США с обеих сторон.

Дональд Трамп не намерен идти так далеко, но вытащить у рассвирепевших в Сирии ковер из-под ног и уйти — это будет его первым шагом к сокращению вовлеченности в ближневосточные дела. И это никак не должно ослабить Израиль. Бывший заместитель главы военной разведки Израиля (АМАН) генерал Яаков Амидрор полагает, что американский уход только облегчит работу Израиля в Сирии. Не надо будет согласовывать действия с таким важным и влиятельным партнером. А Израиль существенного превосходит по силе и возможностям всех других нынешних участников конфликта в Сирии. И при этом Иерусалим сохраняет громадное стратегическое преимущество: не разместив своих войск на сирийской территории, Израиль не берет на себя никаких обязательств. Израиль никак не был ослаблен происходящим у соседей.

Конечно, примирение с Сирией и сотрудничество с ней были бы еще лучшим вариантом для Иерусалима. Но ведь и без этого все складывается хорошо.

Иерусалим