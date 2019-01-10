Новосибирск, 10 января, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. Об этом заявил второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Novo-sibirsk.ru Анатолий Локоть

Отметим, что срок полномочий действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекает в апреле. Выборы, скорее всего, будут назначены на осень.

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«Для нас это важнейший этап, важнейший экзамен в нашей новейшей политической истории. Такой экзамен мы сдаём, наверное, в первый раз. На сегодняшний день Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области, и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. А оценку будут ставить наши избиратели — жители Новосибирска, и оценку будут ставить не только Анатолию Локтю, но и партийной организации», — приводятся слова Сулейманова на сайте новосибирского отделения КПРФ.

Сам Анатолий Локоть пока открыто не заявлял о своём желании участвовать в выборах главы муниципалитета, хотя все действия говорят о том, что так оно и будет. На итоговой пресс-конференции 2018 года он сказал, что пока ещё раздумывает «над своим поведением и своим решением перед большим для города политическим событием».

Тем временем о своих амбициях на мэрское кресло заявили два претендента: депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева (ЛДПР) и руководитель регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета Новосибирска так и не приняли изменения в Устав города, ограничивающие полномочия градоначальника двумя сроками подряд. А по возврату второго тура на выборах только ещё прошли публичные слушания.

При этом между Анатолием Локтем и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым существует озвученная во время предвыборной кампании главы региона «консолидированная позиция» — когда Локоть поступился своими губернаторскими амбициями в пользу Травникова, взамен ожидая поддержки на выборах мэра.

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Досрочные выборы мэра Новосибирска проходили в 2014 году. Тогда явка избирателей достигла показателя в 32,59%. Конкуренцию на них коммунисту Локтю составил экс-вице-мэр Владимир Знатков («Единая Россия»). В итоге Анатолий Локоть набрал 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов.