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Депутат Заксобрания от ЛДПР планирует баллотироваться в мэры Новосибирска

Политика

Выборы мэра Новосибирска пройдут осенью 2019 года

Новосибирск, 17 декабря 2018, 07:19 — REGNUM  В выборах мэра Новосибирска, которые пройдут осенью 2019 года, планирует участвовать депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева (ЛДПР). Об этом сообщила сама Украинцева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Сегодня присутствовала на заседании инициативной группы членов ЛДПР. Однопартийцы рассказали об идее выдвижения меня кандидатом на предстоящие в следующем году выборы мэра города Новосибирска. Вручили мне копию письма, направленного на имя Владимира Вольфовича Жириновского, — написала Дарья Украинцева накануне, 16 декабря. — Надеюсь Высший Совет ЛДПР нас поддержит»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекают в апреле 2019 года. Выборы пройдут осенью 2019 года. О своём желании участвовать в выборах уже заявили сам Анатолий Локоть (КПРФ) и руководитель регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

В 2014 году конкуренцию коммунисту Локтю составил экс-вице-мэр Владимир Знатков(«Единая Россия»). Анатолий Локоть тогда набрал 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов, явка составила 31,3%.

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Выборы мэра Новосибирска в 2019 году
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