Париж, 10 января, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Один из основателей протестного движения «желтых жилетов» во Франции Максим Николь предложил сторонникам снять все деньги со своих счетов, чтобы привести к краху всю банковскую систему страны, пишет Les Echos.

«Жёлтый жилет»

Так, на своей странице в одной из соцсетей он написал, что в ближайшее время будет названа дата, когда активисты должны будут снять со счетов максимальную сумму денег. При этом, добавил Николь, данные действия являются «абсолютно легальными».

Напомним, многотысячные протесты против повышения налога на топливо во Франции начались в середине ноября прошлого года. В декабре озвученный президентом Эммануэлем Макроном пакет мер привел к уменьшению протестов, однако в начале января уличные акции протеста вновь начали набирать силу.

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