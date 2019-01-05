Названо число участников протестов «желтых жилетов» во Франции

Париж, , 23:04 — REGNUM Во Франции в акциях «желтых жилетов» участвуют около 50 тыс. человек. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

«Протесты «желтых жилетов» собрали около 50 тыс. человек в эту субботу (5 января) по всей стране», — сказал он.

Кастанер напомнил, что в прошлую субботу в стране в акциях «желтых жилетов» принимали участие 32 тыс. человек.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. во Франции проходит очередная акция протеста «жёлтых жилетов». Участники мероприятий выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона и его правительства.

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