Москва, 9 января, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Сегодня, 9 января, рубль будет укрепляться. Целевое значение ближайших дней для доллара США расположено на отметке 66 рублей, а для евро на уровне 75. Оптимизм по российской валюте не имеет под собой фактического отражения спроса на иностранную валюту. Динамика с начала января является результатом спекуляций, а не реальным отражением силы национальной валюты. Под конец 2018 года падение рубля за девять последних дней составило 3 рубля. За первые восемь дней 2019 года эти же 3 рубля, или 4,5% уже отыграли назад. Такие движения курса валюты в России сугубо рыночные и временные, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Рубль и доллар

«Сильным провокатором для высокой волатильности выступает ожидание, что 15 января ЦБ РФ возобновит покупку валюты по бюджетному правилу. Остановка работы правительства США в декабре, переговоры Америки и Китая, восстановление стоимости барреля нефти в январе (+17,7%) — это второстепенные факторы влияния. Период тонкого рынка заканчивается, и 9 января уже будут подключаться крупные игроки, а значит, ожидается достижение сильных значений для рубля», — полагает эксперт.

Те цены, которые были значимыми в 2018 году как некие психологические значения, станут именно теми, где могут располагаться крупные заявки на продажу рубля уже в начале 2019 года. То есть работать против рубля стоит после того, как будет проявлена реакция трейдеров на цены, указанные выше. Большего укрепления рубля пока не стоит ждать. Сильную девальвацию рубля ни сегодня, ни в январе в целом также ждать не следует. Такой сценарий возможен только при условии, что США заговорят о новых санкциях.

«Однако если на фоне последних бюджетных недоговоренностей американское правительство будет занято другими вопросами и не объявит о новых санкциях в адрес России, то курс продажи доллара в РФ будет колебаться в диапазоне 65,50−68 рублей, а для евро 75−77,50», — считает Сальникова.

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