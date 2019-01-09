Вашингтон, 9 января, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Главой аппарата министерства обороны Соединенных Штатов назначен руководитель отдела промышленной политики Пентагона Эрик Чунинг, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

David B. Gleason Пентагон

«Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны», — говорится в сообщении.

Чунинг сменил на этом посту Кевина Суини, который ранее заявил, что намерен вернуться в бизнес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года исполняющим обязанности главы Пентагона является Патрик Шэнахэн. Он временно возглавил ведомство после отставки Джеймса Мэттиса, который не захотел оставаться в команде президента США Дональда Трампа из-за решения по выходу из Сирии.

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