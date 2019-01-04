Назван протеже Трампа на пост главы Пентагона

Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Выбор американского президента Дональда Трампа в отношении нового главы Пентагона с большой долей вероятности падет на демократа Джеймса Уэбба, пишет со ссылкой на неназванный источник в Белом доме The New York Times.

По данным источника, с Уэббом уже состоялся разговор американского вице-президента Майка Пенса. Также с кандидатом в министры обороны переговорил Мик Малвэни, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома.

Напомним, Уэбб в 2007—2013 гг. был сенатором от штата Вирджиния. В период президентства Рональда Рейгана занимал должность министра ВМС США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 г. исполняющим обязанности главы Пентагона является Патрик Шанахан. Он временно возглавил ведомство после отставки Джеймса Мэттиса, который не захотел оставаться в команде Трампа из-за решения по выходу из Сирии.

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