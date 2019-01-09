Луганск, 9 января, 2019, 07:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ трижды открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 9 января официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Обстрелам подверглись позиции защитников ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Донецкий, Желобок и Первомайск.

В район Желобка со стороны Крымского прилетело восемь 82-мм мин, позиции у Донецкого семь раз обстреляли из РПГ, под Первомайском ВСУ использовали стрелковое оружие.

Представители Народной милиции уточняют последствия обстрелов.

Напомним, 7 января в ЛНР был зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны ВСУ в районе населённого пункта Золотое-5. Украинские силовики применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

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Напомним, 29 декабря 2018 года Трёхсторонняя контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе, однако Украина тут же его нарушила, даже не попытавшись соблюдать.