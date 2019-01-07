ЛНР: Украинские боевики один раз за сутки нарушили рождественское перемирие

Луганск, 7 января 2019, 11:37 — REGNUM Однократное нарушение режима прекращения огня за минувшие сутки было зафиксировано в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 7 января сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.
По полученной информации, военнослужащими Украины были обстреляны позиции Народной милиции в населённом пункте Золотое-5.
Огонь вёлся из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
В результате обстрела жертв и пострадавших среди военнослужащих и мирного населения ЛНР не зафиксировано. Разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Напомним, что режим прекращения огня, установленный в результате договорённости Контактной группы по Украине с 29 декабря 2018 года, был неоднократно нарушен украинскими военнослужащими с момента его вступления в силу. Все предыдущие договорённости по установке перемирия также были провалены украинской стороной.
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