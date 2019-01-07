ЛНР: Украинские боевики один раз за сутки нарушили рождественское перемирие

Луганск, , 11:37 — REGNUM Однократное нарушение режима прекращения огня за минувшие сутки было зафиксировано в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 7 января сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По полученной информации, военнослужащими Украины были обстреляны позиции Народной милиции в населённом пункте Золотое-5.

Огонь вёлся из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В результате обстрела жертв и пострадавших среди военнослужащих и мирного населения ЛНР не зафиксировано. Разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, что режим прекращения огня, установленный в результате договорённости Контактной группы по Украине с 29 декабря 2018 года, был неоднократно нарушен украинскими военнослужащими с момента его вступления в силу. Все предыдущие договорённости по установке перемирия также были провалены украинской стороной.

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