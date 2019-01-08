Москва, 8 января, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Актер и кинорежиссер Юрий Кушнерев, снявший фильм «Мой любимый клоун», скончался в Москве. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Kino-teatr.ru Юрий Кушнерев

«6 января на 82-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — … Юрия Сергеевича Кушнерёва, — говорится в сообщении. — … Приносим соболезнования родным и близким Юрия Сергеевича».

Отмечается, что 10 января в 11:00 мск в Ритуальном зале ЦКБ (ул. Тимошенко, 25) состоится прощание с режиссером.

Юрий Кушнерев родился в Москве 3 октября 1937 года. За свою карьеру он выступил продюсером более 40 фильмов, например, «Настя», «Орел и решка», «Сукины дети», «Чокнутые», «Ребро Адама», «Сволочи», «Ку! Кин-дза-дза» и др.). Кроме того, Кушнерев снял фильмы «Комедия давно минувших дней» и «Мой любимый клоун».

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