Ушёл из жизни актёр Роберт Рут

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Американский актёр Роберт Рут, знакомый многим по фильмам «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы» скончался в штате Калифорния, в городе Торранс. Об этом в ночь на 8 января сообщил журнал The Hollywood Reporter, со ссылкой на сына Рута, Монти.

Сообщается, что актёр умер ещё 29 декабря, после перенесённой им пневмонии, но известно об этом стало только сейчас. У актёра остались трое детей и двое внуков.

Роберт Рут родился в 1936 году в Чикаго. С 17 лет он служил в морской пехоте, затем, после изучения актёрского мастерства в чикагском Театре Гудмана, начал свою кинокарьеру, снявшись в фильмах «Маршрут 66» и в «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» в эпизодических ролях. После этого Рут продолжил свою кинокарьеру в Голливуде.

Актёр Роберт Рут известен российским зрителям, прежде всего, по фильмам Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы».

Кроме того, актёр снялся в таких фильмах, как «Рокки», «Поймай меня, если сможешь», а также в сериалах «Миссия невыполнима», «Чародей», «Зелёные просторы».