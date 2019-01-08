Москва, 8 января, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Пятитысячную купюру чаще всего подделывали ‏в Российской Федерации в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купюра номиналом 5000 рублей

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков … являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей», — отметил источник, ссылаясь на данные Банка России.

По словам собеседника агентства, за девять месяцев прошлого года на территории страны было изъято всего почти 30 тыс. поддельных купюр и монет.

Источник добавил, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях зарегистрировано наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по статье 186 УК РФ.

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