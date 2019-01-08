Гонконг, Китай, 8 января, 2019, 11:14 — ИА Регнум. По крайней мере один человек погиб, трое числятся пропашими без вести в результате пожара, произошедшего на борту нефтеналивного танкера Aulac Fortune в акватории Гонконга, к югу от острова Ламма. Об этом 8 января сообщиа радиотелевещательная корпорация RTHK.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Полиция и пожарные службы сообщили, что информацию о возгорании на танкере они получили около 11:00 по местному времени. Очевидцы рассказали о серии взрывов, которые были слышны на борту танкера, от судна идёт густой чёрный дым.

На месте работают пожарные и поисково-спасательные службы. Из воды на данный момент было спасено 22 члена экипажа танкера, которые ранее в поисках спасения спешно покинули борт танкера, прыгнув в море.

По предварительной информации, нефтеналивной танкер Aulac Fortune водоизмещением 17 тысяч тонн вышел из порта Дунгуань в Китае 7 января. Судно зарегистрировано во Вьетнаме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух судов, которое произошло на востоке Китая. На выходе из акватории порта столкнулись сухогруз и рыболовецкое судно. Местными властями начато расследование обстоятельств и причин произошедшего.