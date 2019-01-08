Токио, 8 января, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Японские власти собираются предложить России отказаться от взаимных прав по требованию каких-либо компенсаций, связанных с южными Курилами. Об этом сообщает 8 января газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Источники издания отмечают, что соответствующее соглашение может быть подписано вместе с мирным договором между Токио и Москвой. Этот документ призван окончательно урегулировать отношения двух стран после Второй мировой войны и укрепить их. Пункт, касающийся отказа от претензий друг к другу, также включали в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года.

Читайте также: Японские правые требуют полной капитуляции Москвы

Власти Японии полагали, что имеют право требовать от России компенсаций за «оккупацию» островов, называемых ими «северными территориями». Теперь же в Токио считают, что претензии мешают и без того сложным переговорам с Москвой по мирному договору. При этом Япония не видит оснований для того, чтобы у России имелись ответные претензии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что жители южных Курильских островов должны участвовать в обсуждении дальнейшей судьбы этих территорий.