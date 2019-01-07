Анатолий Кошкин, , 11:35 — REGNUM

В то время как в Москве продолжают строить планы по частичному удовлетворению притязаний Токио на принадлежащие нашей стране Курильские острова, правые силы Японии, отвергая компромиссы, продолжают требовать от властей России не только безусловного «возвращения всех северных территорий» (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и островной группы Хабомаи), но и «всестороннего признания своей вины и извинения в официальном документе за интернирование в Сибири японцев (имеются в виду военнопленные солдаты и офицеры разгромленной советскими войсками Квантунской армии — А.К.) и выплаты им денежных компенсаций». С таким требованием выступила одна из центральных газет страны «Санкэйсимбун». По аналогии с ельцинско-козыревской формулой «разрешения территориальной проблемы» — «два плюс альфа», подразумевающей сдачу Японии Малой Курильской гряды (Хабомаи и Шикотан) и продолжение переговоров о государственной принадлежности самых крупных и освоенных островов Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа, газета выдвигает свой принцип — «4 острова плюс альфа». Смысл этого принципа состоит в полной капитуляции России на переговорах с Японией о заключении мирного договора и фактического признания нашей страной вины за войну 1945 года.

В статье, как и прежде, японцев ложно убеждают в том, что якобы «незаконно оккупированные» острова «никогда не принадлежали никакой, кроме Японии, стране». При этом сознательно скрывается общеизвестный факт о том, что все южнокурильские острова во времена правления Екатерины IIофициально входили в состав Российской Империи, а Японии до середины 19-го века не принадлежал полностью даже остров Хоккайдо.

Осуждая торговлю по поводу определения числа островов, которые должны быть «возвращены», газета обвиняет нынешнего премьер-министра Абэ в том, что его администрация совершила опасный резкий поворот руля в сторону «возврата двух островов», и требует вернуться к прежней позиции настаивания на «возвращении четырех островов». Тем более что ограничиться Малой Курильской грядой в Японии согласны не более 5−7% населения.

Позицию же «Санкэй симбун» разделяют многие. И задавшийся целью «оставить свое имя в учебниках» Абэ не может этого не сознавать. Однако для нас гораздо более важно, чтобы это сознавали российские лидеры, рассчитывающие воспользоваться этим стремлением «друга Синдзо» для «окончательного разрешения территориального спора с Японией» ценой принесения в жертву принадлежащих России земель и людей на них проживающих.

Сроки пребывания Абэ у власти ограничены, да и могут быть в силу каких-то политических событий сокращены, что нередко бывает в Японии. И отнюдь не гарантировано, что новые руководители Страны восходящего солнца последуют его «смелым решениям» и откажутся от территориальных претензий к России. Да и при нынешнем политическом раскладе в японском парламенте и обществе также не гарантировано, что маневрирование Абэ получит повсеместную поддержку в стране.

Ну, а правые силы Японии и в случае получения от Путина Малой Курильской гряды будут продолжать истошно кричать у российского посольства, требуя все Курильские острова вплоть до Камчатки и Карафуто — южную половину острова Сахалин, то есть почти всю Сахалинскую область.