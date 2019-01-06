В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
Уфа, 6 января, 2019, 10:38 — ИА Регнум. В Белебеевском районе Башкирии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
Mos03.ru
Скорая помощь
ДТП произошло в субботу, 5 января, возле деревни Булановка. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.
Отмечается, что после оформления аварии автобус, зарегистрированный в Казани, продолжил движение по маршруту следования.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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