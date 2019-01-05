ДТП в Пензенской области: погибли 4 человека

Пенза, , 20:35 — REGNUM В Пензенской области на трассе столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости представитель областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 5 января, на 556 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе.

По последним данным, в результате инцидента погибли трое взрослых и ребенок, еще один взрослый пострадал.

«Произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и легкового автомобиля Hyundai Elantra», — уточнил источник.

В настоящее время выясняются причины аварии.

Читайте также: В Самарской области в ДТП погибли три человека

А также: ДТП в Калужской области: обвиняемый в гибели ребенка предстанет перед судом