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ДТП в Пензенской области: погибли 4 человека

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 5 января, на 556 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе

Пенза, 5 января 2019, 20:35 — REGNUM  В Пензенской области на трассе столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости представитель областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 5 января, на 556 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе.

По последним данным, в результате инцидента погибли трое взрослых и ребенок, еще один взрослый пострадал.

«Произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и легкового автомобиля Hyundai Elantra», — уточнил источник.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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Дорожно-транспортные происшествия
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