Бангкок, 4 января, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Российский турист погиб в Таиланде на острове Самуи при спасении тонущей дочери. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

(сс) Herman Rhoids Накрыло волной

Трагическое происшествие случилось 3 января, когда семья из четырёх человек купалась в море. Отмечается, что на всём побережье стояли предупредительные флажки, запрещающие купание.

На море началось сильное волнение, но, несмотря на это, молодая девушка занялась сёрфингом. Её накрыло волной, и она стала тонуть примерно в 50 метрах от берега.

58-летний отец девушки бросился ей на помощь. Мужчине удалось вытащить дочь на мелководье, но его самого накрыло волной, и он ударился головой о прибрежные камни, потеряв сознание.

Спасатели вытащили мужчину из воды и провели реанимационные мероприятия, но попытки спасти мужчину оказались безуспешными.

С семьей российского туриста занимаются медики и психологи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук». На море наблюдается сильное волнение, высота волн достигает на отдельных участках 3−5 метров. Всем судам запрещено выходить в море до 5 января.