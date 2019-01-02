Ереван, 2 января, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Тариф на газ для армянских потребителей будет сохранен за счет сокращения расходов компании «Газпром Армения» и повышения ее эффективности. Об этом Sputnik Армения сообщил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

Photolure Центральный офис компании «Газпром Армения» в Ереване

«Разница в 15 долларов будет возмещена за счет сокращения издержек «Газпром Армения» и повышения эффективности компании. Вопрос субсидирования (со стороны правительства Армении — ИА REGNUM ) не обсуждался и не обсуждается», — отметил он.

31 декабря и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, после двух телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил, что цена на российский газ на грузино-армянской границе будет изменена, однако внутренние тарифы для населения останутся прежними. Позже «Газпром» сообщил, что дочернее предприятие «Газпром Армения» будет закупать «голубое топливо» по цене 165 долларов за 1 тысячу кубометров вместо прежних 150 долларов.