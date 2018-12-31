Россия повысит цену на газ для Армении: Пашинян

Ереван, , 13:53 — REGNUM Россия повысит цену на газ для Армении, но для потребителей цена останется прежней. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на Facebook.

Ранее в армянских СМИ муссировались слухи, что стоимость поставляемого Армении российского газа может с 1-го января 2019 года повысится до $215 с нынешних $150 за тысячу кубометров.

«Накануне у меня было два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным, и темой этих разговоров была цена газа, поставляемого Армении. Де-факто можем сказать, что пришли к решению на ближайшее, видимое будущее», — проинформировал Пашинян.

Представляя вкратце результат этих обсуждений он пояснил, что в поставке газа есть два звена: одно — от российской компании «Газпром» компании «Газпром Армения», а второе — от «Газпром Армения» к армянским потребителям.

По словам и.о. главы правительства, получилось так, что обе компании должны пересмотреть цены на поставку газа, и в тарифе произойдут определенные изменения, произойдет определенный рост цены.

«Но благодаря нашим некоторым внутренним решениям для армянских потребителей изменения тарифа на газ не произойдет. Почему я решил таким способом вам об этом сообщить? Потому что сейчас, после того как эта новость стала известной, будет много обсуждаться, анализироваться и говориться, что по этой причине мы накопим определенные долги и должны из-за этого определенные активы вновь передать России. О таких решениях речи не идет», — сказал Пашинян.

По его словам, изменение цены произойдет в первом звене, а во втором — нет.

«По крайней мере, на определенные промежуток времени будет зафиксировано это положение, после чего в случае необходимости мы вновь обратимся к этому вопросу. В целом, считаю, что тема газа всегда будет на столе наших переговоров и обсуждений, и мы, конечно, делаем все, чтобы не создавать дополнительных проблем для наших потребителей. Как и неделю назад, я оптимистически настроен, рад что на этом этапе мы смогли прийти к такому решению», — сказал он.

И.о. премьера также обратился и к вопросу непосредственного содержания разговоров с Путиным и сообщил, что обсуждался только вопрос цены на газ, и этот вопрос никаким образом не был связан с другими.

«Хочу это особо подчеркнуть, потому что знаю, что вокруг этих тем в прессе, экспертных кругах делаются определенные заключения и просто захотел так напрямую и полностью сообщить, чтобы не было необходимости давать комментарии по поводу этих заключений. Считаю, что это хорошая новость, потому что в прессе делались заключения, что из-за роста цены на поставку газа «Газпром Армения» для армянских потребителей цены также должны вырасти. Хочу сказать, что такого не произойдет, как минимум в рамках первоначального договорного этапа», — сказал Пашинян.

Что же касается долгосрочных перспектив, то, по словам главы правительства, будут вестись серьезные работы по установлению четких механизмов формирования цены на газ и повышению эффективности газовой системы Армении.

«В этом вопросе мы полноценно будем сотрудничать с нашими российскими коллегами», — подчеркнул он.

В политических и экспертных кругах Армении переговоры о газе напрямую связывают с арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна. 30 декабря президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра и президента Армении с Новым годом. Также президент России поздравил с праздником экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Летом 2018 года, Путин также поздравил Кочаряна с днём рождения.

В начале апреля 2016 года Армения и Россия подписали межправительственное соглашение, согласно которому Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ (на границе) с $165 до $150 за тысячу кубометров. Срок данного соглашения истекает 31юго декабря 2018 года.

Население же, а точнее абоненты, потребляющие ежемесячно менее 10 тыс. кубометров, платят за газ 139 тыс. драмов ($286 по текущему курсу) за тысячу кубометров (включая НДС).

ЗАО «Газпром Армения» — 100% «дочка» ПАО «Газпром» — поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории Армении.