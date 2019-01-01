Саранск, 11 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Фундамент нового завода по производству комбикормов заложили в Республике Мордовия. Об этом 10 августа сообщил официальный портал органов государственной власти региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство комбикорма

Отмечается, что в церемонии закладки фундамента завода, который должен будет производить до 400 тысяч тонн комбикормов ежегодно, принял участие глава республики Артём Здунов.

«Это производство будет решать амбициозные задачи и позволит республике серьезно продвинуться вперёд. Проект реализуется грамотно и взвешенно — помимо основного производства, здесь будут и мощности по хранению зерна. Уже понятен рынок сбыта продукции. А наличие собственной лаборатории позволит предприятию чувствовать себя уверенно на конкурентном рынке», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в два раза увеличить скорость выявления лесных пожаров позволил программный комплекс «Сильван», который был внедрён в мае 2022 года и является разработкой IT-специалистов из Якутии.