Смертельный пожар: губернатор Оренбуржья выехал на место трагедии

Орск, Оренбургская область, , 11:13 — REGNUM В Оренбуржье губернатор Юрий Берг выехал в Орск, где утром 1 января жертвами пожара стали семь человек, среди которых есть дети. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, помимо главы региона в Орск выехали начальник Главного управления МЧС по Оренбургской области Александр Зенов, а также представители Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области. Первый вице-губернатор-первый заместитель председателя регионального правительства Сергей Балыкин находится на дежурстве в штабе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 1 января празднование Нового года трагически закончилось для семи человек, ставших жертвами пожара в частном доме по ул. Салтыкова-Щедрина в Орске. Среди погибших — трое детей в возрасте от пяти месяцев до шести лет. По факту смертельного возгорания возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Согласно оперативной информации ГУ МЧС, пожар возник в помещении кухни-веранды, его площадь составила 20 квадратных метров. На тушение огня ушло примерно полчаса, к ликвидации пожара привлекалось 20 человек.

Стоит отметить, что в Оренбургской области год назад (1 января 2018 года) трагедия также с семью погибшими случилась в селе Скворцовка Курманаевского района. Смертельное отравление угарным газом получили семь человек, в том числе трое детей. В село выезжал губернатор, где провёл оперативное совещание. Юрий Берг тогда подчеркнул, что необходимо проводить профилактическую работу и во время новогодних праздников, особое внимание обращать на противопожарное состояние и состояние газового оборудования в домах.

«Необходимо бороться за жизни людей и делать все, чтобы подобных трагедий больше не повторялось», — сказал губернатор 2 января 2018 года.

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