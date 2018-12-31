Москва, 31 декабря, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с наступающим Новым 2019 годом. Соответствующее видео обнародовано на странице главы правительства в соцсети Twitter.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

По его словам, Новый год является особенным праздником, так как нет ни одного человека, который не ждал бы этот день и не чувствовал радость от его приближения.

Медведев напомнил, что жители страны с боем курантов желают счастья для своих близких, здоровья для родителей, успехов для детей и благополучия для родной страны.

«Пусть в Новом году исполнятся все наши самые заветные желания, пусть все будет хорошо!», — заявил Медведев.

Читайте также: Путин пожелал жителям России сплоченности и единения