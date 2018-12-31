Путин пожелал жителям России сплоченности и единения

Москва, , 21:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в новогоднем обращении поздравил жителей страны с наступающим Новым 2019 годом. Соответствующее видео обнародовано на портале YouTube.

Российский лидер отметил, что все жители страны, несмотря на оставшийся позади непростой год, с «волнением и надеждой» ждут этого праздника.

По его словам, новогоднее настроение создает «наша душевная щедрость», которая «востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен».

Путин подчеркнул, что ожидания от Нового года у каждого жителя страны свои, но «все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие…, а мечты обязательно сбывались».

По его словам, жителям страны надо быть «сплоченной, единой и сильной командой», так как «помощников» у России никогда не было и не будет.

Кроме того, президент РФ призвал граждан страны пожелать счастья родным и близким, а любимой России — успехов и процветания.

«Поздравляю вас с праздником, — сказал Путин. — С Новым, 2019 годом!»