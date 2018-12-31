Симферополь, 31 декабря, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Федеральная трасса «Таврида» является настоящей «дорогой жизни» для Крыма. Об этом сообщил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT.

Tavrida-road.ru Строительство трассы «Таврида»

«Таврида» сыграет особую роль в развитии Крыма в следующем году, — сказал Ганжара. — Уже сейчас с точки зрения доступности «Таврида» будет иметь большое значение».

Депутат напомнил, что на полуострове в прошлые годы создавались не совсем комфортные условия из-за большого количества туристов.

Напомним, 30 декабря пресс-служба крымского управления АО «ВАД», генерального подрядчика строительства трассы, сообщила, что рабочее движение автотранспорта открыто на участке автотрассы «Таврида» от Белогорска до Феодосии в Крыму.

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