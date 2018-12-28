Москва, 28 декабря, 2018, 09:36 — ИА Регнум. После резкого отскока на фоне коррекции американского фондового рынка нефтяные фьючерсы вошли в фазу поиска нового уровня баланса. Сегодня, 28 декабря, торги проходят около уровня $53,85 за бар в рамках торгового диапазона $52,35 — $55,35.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Российский рубль 27 декабря обновил минимумы последних месяцев. Доллар США на Московской бирже вплотную приблизился к отметке 70 руб. Риски, с которыми придется столкнуться российской экономике в начале 2019 года, являются основным фактором давления на национальную валюту.

«Сегодня доллар будет торговаться в диапазоне 69,00−69,85. Единая европейская валюта за счет роста на международном валютном рынке может сделать попытку протестировать уровень 80 рублей», — считает эксперт.

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